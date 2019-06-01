В ДТП погиб уникальный футболист сборной Испании

Знаменитый испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе в возрасте 35 лет. Подробности происшествия не сообщаются.

Хосе Антонио Рейес ФК Севилья

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 июня 2019 г.

"Мы должны подтвердить худшие опасения. Любимая звезда "Севильи" Хосе Антонио Рейес погиб в дорожно-транспортном происшествии. Покойся с миром", - говорится в Twitter клуба из Андалусии.

Рейесу принадлежало уникальное достижение – он единственный в истории футболист, который побеждал пять раз в Лиге Европы. Трижды с "Севильей" (2014, 2015, 2016) и еще два раза с "Атлетико" (2010, 2012). Вместе с лондонским "Арсеналом" становился чемпионом Англии, а с мадридским "Реалом" - чемпионом Испании.

За свою сборную полузащитник провел 21 матч, забил 4 гола. Принимал участие в ЧМ-2006.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что многократный чемпион Украины погиб в страшном ДТП. Автомобиль, за рулем которого был спортсмен, не разминулся с фурой.

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