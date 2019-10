"В "Донбасс Арену" влетел снаряд и взорвался": Степаненко - о трагедии в сердце Донецке

Украинский полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко вспомнил начало войны на Донбассе и свои эмоции в тот момент.

"Я сразу же подошел к главному тренеру и сказал: "Мистер, пожалуйста, мне нужно в Донецк и вывезти свою семью из города, потому что думаю, что это может быть война". Один снаряд прилетела в "Донбасс Арену" и взорвался. Я смотрел на это и не мог понять. Это сердце Донецка, этого не может быть. "Шахтер" играет в ЛЧ. Мы выиграли много трофеев в Украине. Все это благодаря президенту клуба", – заявил Степаненко.

"The dream [...] is to return home to Donetsk."



This is @FCShakhtar's story. pic.twitter.com/EJaHRl8YtS