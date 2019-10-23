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23 октября • обновлено в 20:53
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"В "Донбасс Арену" влетел снаряд и взорвался": Степаненко - о трагедии в сердце Донецке

4.7т Читать материал на украинском

Украинский полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко вспомнил начало войны на Донбассе и свои эмоции в тот момент.

"Я сразу же подошел к главному тренеру и сказал: "Мистер, пожалуйста, мне нужно в Донецк и вывезти свою семью из города, потому что думаю, что это может быть война". Один снаряд прилетела в "Донбасс Арену" и взорвался. Я смотрел на это и не мог понять. Это сердце Донецка, этого не может быть. "Шахтер" играет в ЛЧ. Мы выиграли много трофеев в Украине. Все это благодаря президенту клуба", – заявил Степаненко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года житель оккупированного Донецка снял видеоблог о состоянии знаменитого стадиона после 5 лет войны с Россией.

Отметим, что в феврале на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

Ранее в сети показали, что происходит в Донецке с "Кальмиус Ареной"

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Персона
Тарас Степаненко
Место
Украина
Тег
Донбасс Арена
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Putin Serjio
Putin Serjio
И кто же стрелял? Как-то скромно обоз умолчал
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Putin Serjio, ЦЭПУТИН! :-)
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Борисс Робот
Борисс Робот
Putin Serjio, понятное дело ватники...
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Пигин Макс
Пигин Макс
А это ополченцы сами себя обстреливали...
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Борисс Робот
Борисс Робот
Пигин Макс, те которые в неуловимом мусоровозе ездили...???
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