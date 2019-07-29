В доме футболиста "Арсенала" обнаружили труп

В доме полузащитника английского "Арсенала" Мохамеда Эль-Нени в Египте было обнаружено тело человека.

Как сообщает ВВС, отец футболиста лондонского клуба Насер Эль-Нени обнаружил труп после того, как приехал на виллу, находящуюся в 100 километрах от столицы страны - Каира, в городе Махалла-эль-Кубра.

Мохамед Эль-Нени

Полиция сообщает, что погибший был грабителем. Он пытался похитить электрические кабели, однако был убит током при попытке кражи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезды лондонского "Арсенала" подверглись вооруженному нападению - было опубликовано видео.

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