В добавленное время: команда Реброва невероятным образом упустила победу

"Ференцварош" Сергея Реброва не сумел довести до победы выездной матч против одного из аутсайдеров чемпионата Венгрии "Пакша", выигрывая со счетом 2:0 в добавленное ко второму тайму время.

Первый тайм поединка прошел без голов, а во второй половине команде Реброва удалось дважды поразить ворота соперников. Отметим, что удвоил преимущество "Ференцвароша" игрок сборной Украины Игорь Харатин, который отличился впервые с лета 2019 года.

"Ференцварош" упустил победу над "Пакшем" Футбол 24

Началось компенсированное время, гости спокойно удерживали перевес в счете, однако голы "Пакша" на 92-й и 96-й минутах отобрали победу у подопечных Реброва.

Несмотря на потерю очков, "Ференцварош" продолжает уверенно лидировать в чемпионате Венгрии, опережая второй "Фехервар" на девять пунктов. Что касается хозяев матча, то от зоны вылета их отделяет всего два очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре украинец Александр Зубков забил гол-красавец и помог "Ференцварошу" разгромить своих соперников.

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