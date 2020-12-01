В "ДНР" сообщили о возвращении "Шахтера" в Донецк

В оккупированном Донецке местную команду назвали "Шахтером" и заявили ее на зимний чемпионат так называемой "ДНР".

Как сообщает издание "Донбасс-сегодня", игроками клуба стали лучшие выпускники футбольных школ, которые находятся на оккупированных территориях. В своем первом матче "Шахтер" сыграл вничью с "Горняком" из Комсомольска, упустив победу во втором тайме (1:1).

"Это бренд нашей республики, это бренд Донбасса. Здесь играют воспитанники уже республиканских футбольных школ. То есть – наши местные. Это тот "Шахтер", который был еще при Советском Союзе", – заявил генеральный директор команды Руслан Чередников.

Отметим, что этот клуб не имеет никакого отношения к "Шахтеру", который выступает в украинской Премьер-лиге и является действующим чемпионом страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, команду из "ДНР" приняли в Высшую лигу чемпионата России.