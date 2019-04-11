В Днепре определили финалистов футбольного соревнования Red Bull Neymar Jr's Five

В воскресенье, 7 апреля, Днепр принимал второй отборочный этап международного футбольного турнира Red Bull Neymar Jr's Five, Мировой финал которого состоится в июле в Бразилии.

41 команда настоящих поклонников футбола собрались в этот воскресный день, чтобы определить, кто же будет представлять Днепр в Национальном финале в Киеве.

После ожесточенной борьбы определились две команды, которые продолжат участие в соревновании – команды "SCREWDRIVER" и "ПОБЕДА".

Днепровский турнир выдался интересным и напряженным! В полуфинальных играх встретились действительно сильные команды, три из которых - "GIMME THE LOOT", "SCREWDRIVER" и "7UP" - четвертьфинальные матчи завершили с разгромным для соперников счетом 5:0. А четвертой - "ПОБЕДА" - было достаточно одного гола, чтобы пройти сначала в полуфинал, а потом с таким же счетом 1:0 преодолев "7UP" добраться до финала и обеспечить себе билет на Национальный финал.

С другой стороны турнирной таблицы шла полуфинальная борьба между "GIMME THE LOOT" и "SCREWDRIVER" - два победных гола обеспечили "SCREWDRIVER" места сразу и в Днепровском финальном матче, и в Национальном Финале, который состоится в июне.

В матче за третье место "GIMME THE LOOT" со счетом 1:0 уступили "7UP", однако по правилам турнира только первые два места проходят в Национальный финал.

И хотя и "SCREWDRIVER" и "ПОБЕДА" уже держали в руках свои билеты в Киев, финальная игра была по-настоящему жаркой – весь матч счет сохранялся 0:0, и с каждой минутой напряжение росло все больше. А на последней минуте "SCREWDRIVER" таки забили гол в ворота "ПОБЕДА", после чего – за 15 секунд до свистка арбитра – сразу и второй гол, таким образом став победителем Днепровского отбора.

"Мы провели сегодня хороший турнир, мы не пропустили ни одного гола. Я благодарен своей команде за проделанную работу и будем доказывать, что мы не зря попали сюда. Конечно, едем в Киев за победой и сделаем все возможное для этого" - уверенно делится впечатлениями капитан команды SCREWDRIVER Денис Чайка.

В июне команды "SCREWDRIVER" и "Победа" встретятся с финалистами других городов, чтобы побороться за главный Национальный трофей и поездку в Бразилию Мировой Финал!

Впереди еще квалификации Red Bull Neymar Jr's Five в Николаеве, Одессе, Мариуполе, Виннице, Львове, Харькове и Киеве. Успейте зарегистрировать свою команду и побороться за главный титул!

Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, парни и девушки, в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет). Формат тот же - 10-минутный интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол. Цель-максимум: ПЕРЕИГРАТЬ ВСЕХ!

Чтобы узнать об украинских отборочных турнирах и правилах Red Bull Neymar Jr's Five, заходите на сайт http://www.redbullneymarjrsfive.com/ и регистрируйте вашу команду!

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