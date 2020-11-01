В "Динамо" вспышка коронавируса: инфицированы 5 футболистов, – журналист

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков у себя в Telegram-канале сообщил о вспышке коронавируса в "Динамо".

Положительные тесты на COVID-19 сдали полузащитники Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Миккель Дуэлунд и Тудор Бэлуцэ, а также защитник Александр Караваев.

Кроме того, инфицированы ассистент главного тренера Мирчи Луческу – Эмиль Карас и врачи команды. У большинства болезнь протекает бессимптомно.

В связи с кадровым дефицитом в первую команду переведен защитник Константин Вивчаренко.

В Динамо -- коронавирус Telegram-канал Артема Франкова

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября пять положительных тестов на коронавирус были выявлены у сотрудников базы киевлян в Конча-Заспе, где динамовцы проводят большую часть времени после объявленного двухнедельного карантина в клубе.

Отметим, что ранее коронавирусом заразились вратарь "Динамо" Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко. Позже "Динамо" подтвердило информацию об инфицировании Дениса Бойко.