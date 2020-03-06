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6 марта • обновлено в 13:45
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В "Динамо" возмутились из-за разглашения информации по допингу Беседина

1.2т
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Киевское "Динамо" выразило недовольство действиями координатора допинг-контроля Украинской ассоциации футбола (УАФ) Максима Бецко, который рассказал о деталях дела Артема Беседина СМИ.

Как сообщает официальный сайт команды, чиновник нарушил положения пункта 22.05 Антидопингового регламента УЕФА. Согласно правилам, ни одна национальная футбольная ассоциация не имеет права разглашать информацию о ходе дела до официального заявления УЕФА, которое публикуется не раньше 20 дней после принятия окончательного решения по делу.

Артем Беседин

Артем Беседин

dynamo.kiev.ua

Киевляне отмечают, что в случае признания футболиста невиновным, организация может раскрыть детали расследования лишь после получения разрешения от самого игрока.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Бецко поделился информацией о том, какой препарат был обнаружен в пробе Артема Беседина и каким образом он попал к нему в организм. Позже футболист впервые прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом.

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Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Тема
допинговый скандал
Персона
Артем Беседин
Тег
ФК Динамо Киев
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