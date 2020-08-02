В "Динамо" вернулись четыре футболиста

Максим Иншаков Футбол 10:37, 2.08.2020 Обновлено: 11:22, 2.08.2020

В составе киевского "Динамо" появилось несколько игроков, которые прошлый сезон провели в аренде.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", вернулись в расположение первой команды Сергей Булеца и Владислав Супряга, выступавшие за "Днепр-1", Роман Вантух, в минувшем сезоне поигравший в "Олимпике" и "Александрии", а также Жерсон Родригес, у которого истек срок аренды в "Анкарагюджю".

В Динамо из аренды вернулись четыре футболиста
ФК Динамо

Супряга и Родригес пока занимались отдельно с тренером по физподготовке. Однако и без них, а также травмированных в общей группе тренировалось три десятка игроков.

За вечерней тренировкой воочию наблюдали Игорь и Григорий Суркисы, которые также пообщались с Мирчей Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, хорватский защитник Иосиф Пиварич покинет киевское "Динамо". Контракт с вице-чемпионом мира 2018 года продлен не будет.

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