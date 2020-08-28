В "Динамо" рассказали, сколько травмированных футболистов в клубе

28 августа, в пятницу, после нескольких выходных, в "Динамо" возобновили тренировки игроки, которые в последнее время восстанавливались после травм и набирали форму.

Главный врач киевского клуба Андрей Шморгун рассказал о том, кто из игроков все еще работает с ограничениями, а кто уже готов к полноценным тренировкам.

"После игры за Суперкубок повреждение получил Виталий Буяльский – ушиб коленного сустава. Ближайшие семь дней он будет залечивать травму и работать по индивидуальной программе. Пока вне общей группы также Владимир Шепелев. Он только готовится приступить к беговой работе", – цитирует Шморгуна пресс-служба "бело-синих".

По словам доктора, все остальные, в принципе, уже начали работать без ограничений.

"Беньямин Вербич возвращается в общую группу, будет работать без ограничений, так же, как и Артем Шабанов и Ахмед Алибеков. У Виталия Миколенко есть незначительные ограничения, например, при ударах по мячу, но он тренируется в группе", – подытожил Шморгун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Суркис высказался о вызове игроков "Динамо" в сборную Украины, вспомнив конфликт с УАФ