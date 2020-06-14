Старший врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун сообщил подробности травмы капитана "Динамо" Сергея Сидорчука.

По словам доктора у 29-летнего футболиста глубокая рваная рана. По прилету в Киев ему сделали хирургическую обработку и наложили пять швов.

"Соперник пробил шипами бутсы щиток и разорвал Сергею ногу в нижней трети голени. Швы будем снимать через 7-10 дней. Что касается остальных игроков, обошлось без травм, только мелкие ушибы", – цитирует Шморгуна официальный сайт "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок сборной Украины получил тяжелую травму в центральном матче 26-го тура УПЛ против "Зари" (3:1).

Столичному футболисту очень жестко въехал в ногу Ловро Цвек. Игроки "Динамо" вынесли своего капитана с поля на руках, а хорватский легионер после просмотра VAR получил красную карточку.