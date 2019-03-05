В "Динамо" рассказали о катастрофической ситуации с форвардами

Главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов сделал заявление о травме форварда Франа Соля. Испанский нападающий повредил плече в матче 20-го тура Премьер-лиги Украины против "Десны" (1:2).

"Повреждение оказалось серьезным. Однако операция состоится не сегодня, а завтра, поскольку для ее проведения был вызван профессор из США, специалист по лечению именно таких повреждений плечевого сустава. Он будет ассистировать профессору Рамону, так как операция предстоит достаточно сложная. Сегодня он прилетит в Барселону, поэтому операцию отложили на один день. После артроскопии специалисты определят более точный характер и степень повреждения и тогда станут известны сроки реабилитации", - цитирует Миронова официальный сайт "Динамо".

Фран Соль ФК Динамо Киев

Врач киевской команды также прокомментировал восстановление еще одного форварда столичного клуба Артема Беседина.

"Сейчас он уже проходит физическую реабилитацию, а также медицинскую. С утра до вечера он проходит очень много процедур – работает в тренажерном зале под руководством реабилитологов, затем – в бассейне, далее проходит физиотерапевтические процедуры, после чего идет к массажистам на охлаждение, также проходит лимфодренаж, к тому же ему накладывают специальные мази, способствующие скорейшему заживлению рубцов. По нашим прогнозам, восстановление Артема будет длиться еще полтора месяца", - рассказал грустные новости из лазарета Миронов.

Артем Беседин ФК Динамо Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в матче 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух матчей обыграло греческий "Олимпиакос". В ответном матче на НСК "Олимпийский" единственный гол в ворота соперника забил испанский форвард украинской команды Фран Соль. За путевку в четвертьфинал "Динамо" предстоит сразиться с лондонским "Челси". Британские СМИ увидели в этом противостоянии российско-украинское противостояние.

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