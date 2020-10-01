В "Динамо" прокомментировали результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Помощник главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич назвал хорошим результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которого киевляне попали в квартет G вместе с туринским "Ювентусом", каталонской "Барселоной" и венгерским "Ференцварошем".

Хорват отметил, что это будет большим опытом как для украинского клуба в целом, так и для молодых футболистов

"Они через такие матчи обязательно получат огромный толчок в своем развитии. Конечно, будет тяжело, но не надо опускать руки, а выходить и играть. Еще один соперник – "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва, с которым тоже будет интересно встретиться", – цитирует Вукоевича пресс-служба "Динамо".

Тренер уверен, что динамовцам необходимо стремиться показывать свою игру в каждом матче и никого не бояться. Важно будет дождаться календаря игр, и уже исходя из этого, строить свою подготовку.

"В Лиге чемпионов собраны сильнейшие команды Европы. Нет слабых команд, особенно в первых двух корзинах. Поэтому было все равно, кого получить в соперники. Но я доволен жребием, и наконец-то "Динамо" (Киев) вернулось в Лигу чемпионов, в когорту сильнейших команд. Я вспоминаю времена, когда "Динамо" каждый год участвовало в этом турнире, и необходимо стремиться, чтобы так было и в дальнейшем", – подытожил Вукоевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, своих соперников по турниру получил и донецкий "Шахтер". Донецкие футболисты остались разочарованы жребием, оценив шансы на выход в следующий этап.