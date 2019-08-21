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В "Динамо" произошла еще одна тренерская отставка

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Испанский тренер Висенте Гомес покидает штаб киевского "Динамо".

Как, сообщает сайт Sport Arena, в клубе были не против оставить испанского тренера в структуре, но он решил уйти вместе с Александром Хацкевичем и его штабом.

Висенте Гомес с 2014-го по 2017 год был ассистентом на тот момент главного тренера "Динамо" Сергея Реброва, после чего покидал киевлян и работал в катарском "Аль-Гарафе" и российском "Спартаке". В июне 2019 года испанский специалист вновь вернулся в киевский клуб.

Висенте Гомес

Висенте Гомес

fcdynamo.kiev.ua

Напомним, вскоре после увольнения Хацкевича появилась информация, что Висенте Гомес продолжит работу в клубе и даже будет руководить "Динамо" в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Однако эти слухи не подтвердились - на пост рулевого "бело-синих" на постоянной основе назначен Алексей Михайличенко.

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Стоит отметить, что ближайший матч "Динамо" проведет 24 августа - дома против "Олимпика" в 5-м туре УПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, на кого рассчитывает в команде после смены тренерского штаба.

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Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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