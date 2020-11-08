В "Динамо" подтвердили еще три случая коронавируса перед матчем с "Шахтером"

Киевское "Динамо" перед матчем 9-го тура УПЛ против "Шахтера" подтвердило коронавирус у полузащитников Владимира Шепелева, Богдан Леднева и форварда Владислава Супряги.

Все трое приняли участие в матче Лиги чемпионов против "Барселоны", который состоялся в среду.

Таким образом, всего в киевской команде насчитывается 12 инфицированных футболистов. Ранее положительные тесты сдали Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко и Виталий Миколенко

Отметим, что 6 ноября коронавирус был выявлен у генерального директора донецкого "Шахтера" Сергея Палкина.

Ранее "горняки" подтвердили, что у них все результаты внеочередных тестов на COVID-19 перед игрой с "Динамо" показали негативный результат.

Центральная встреча 9-го тура Премьер-лиги Украины "Динамо" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 8 ноября. Уже опубликован список каналов, которые покажут эту встречу.