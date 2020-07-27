В 'Динамо' отреагировали на возможную отставку Луческу

Вице-президент "Динамо" Алексей Семененко заявил, что сейчас не может прокомментировать возможную отставку Мирчи Луческу с поста тренера команды.

"Я понимаю, почему вы звоните, но мне сейчас нечего вам сказать на эту тему. Пока потерпите", – цитирует слова Семененко издание Footboom.

Напомним, что в четверг, 23 июля, румынский специалист был представлен в качестве нового наставника столичного клуба. Он подписал контракт по схеме "2+1", однако это не понравилось представителям ультрас, многим бывшим игрокам "Динамо" и "Шахтера". Луческу на протяжении 12 лет тренировал "горняков", выиграв с ними множество трофеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, румынский специалист написал письмо, в котором заявил, что не сможет работать с киевской командой из-за враждебных отношений с болельщиками.