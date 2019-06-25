Вместо сбежавшего в Россию: в "Динамо" неожиданно вернулся испанский тренер

Испанский тренер Висенте Гомес вновь присоединился к киевскому "Динамо", где будет помогать Александру Хацкевичу.

Такими данным располагает популярный сайт "Динамо" Киев от Шурика. Сообщается, что 47-летний специалист заменит в стане "бело-синих" своего соотечественника Эдуардо Докампо. Этот испанец решил перебраться в Россию, и с нового сезона будет работать в тренерском штабе казанского "Рубину".

Висенте Гомес ФК "Динамо" Киев

Напомним, Гомес ранее тренировал "молодежку" киевлян, а потом помогал Сергею Реброву в первой команде. Также вместе с Ребровым он работал в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. Некоторое время Висенте входил в тренерский штаб московского "Спартака".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Люксембурга Жерсон Родригес отказался от перехода в киевское "Динамо".

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