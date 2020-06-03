В "Динамо" нашли замену Михайличенко – СМИ

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис недоволен результатами команды под руководством Алексея Михайличенко и думает над приглашением турецкого специалиста Эрола Булута на пост тренера.

Как сообщает издание Fotospor, украинский клуб может перехватить наставника у "Фенербахче". Изначально Суркис-младший хотел вернуть в "Динамо" Сергея Реброва, который работает в венгерском "Ференцвароше", но тот отказался. После этого спортивный директор киевлян Владимир Бессонов предложил президенту клуба кандидатуру Булута.

Эрол Булут Sporx

Отмечается, что одним из преимуществ турецкого наставника является то, что он знает украинский язык, поскольку выступал за донецкий "Металлург" в 2007-2009 годах.

Сейчас Булут тренирует "Аланьяспор", который занимает шестое место в местной Суперлиге и ведет борьбу за еврокубки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера" "Динамо" потерпело поражение со счетом 1:3 и теперь отстает от "горняков" на 16 очков.