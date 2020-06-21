В "Динамо" Москва вспышка коронавируса: команда заперлась на базе

Московское "Динамо" не полетело на матч 23-го тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром" из-за вспышки коронавируса в команде.

COVID-19 был выявлен у трех игроков клуба: Клинтона Н'Жи, Шарля Каборе и Себастиана Шиманьски, сообщает Metaratings. По информации издания динамовцы заперлись на базе и сели на карантин.

На официальном сайте клуба в данный момент нет заявки на игру.

В мае 5 тестов на коронавирус в "Динамо" показали отклонения от нормы. У двух человек обнаружили антитела, активная фаза была у защитника Романа Евгеньева.

Ранее в "Ростове" было зафиксировано 6 случаев заражения, команда ушла на карантин, а против "Сочи" играли футболисты 2001-2004 годов рождения.