В "Динамо" еще шесть футболистов заразились COVID-19

Киевское "Динамо" подтвердило новую вспышку коронавируса в команде.

Сразу шесть футболистов сдали положительные тесты на COVID-19 накануне вылета на матч третьего тура Лиги чемпионов с "Барселоной", сообщает пресс-служба "бело-синих".

Инфицированными оказались защитники Александр Караваев и Тудор Бэлуцэ, а также полузащитники Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд и Николай Шапаренко.

Кроме того, коронавирусом заболели помощник главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Эмил Карас и четыре представителя персонала команды. Все заболевшие находятся на самоизоляции.

Ранее COVID-19 заразились вратари Денис Бойко и Георгий Бущан, и защитник Виталий Миколенко. Отметим, что после матча с "Барселоной" (4 ноября) киевляне сыграют дерби с донецким "Шахтером" (8 ноября).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" добыло волевую победу над "Днепром-1" в 8-м туре Премьер-лиги.