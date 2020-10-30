В "Динамо" еще один вратарь заразился COVID-19 – СМИ

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко стал третьим игроком столичного клуба, который за последнюю неделю заразился коронавирусом.

Как информирует портал Meta-ratings.com.ua, положительный тест на COVID-19 футболист сдал уже после возвращения команды из Венгрии, где "бело-синие" проводили матч второго тура Лиги чемпионов против "Ференцвароша". В игре 28 октября Бойко провел на поле все 90 минут

Кроме того, еще пять положительных тестов на коронавирус были выявлены у сотрудников базы киевлян в Конча-Заспе, где динамовцы проводят большую часть времени после объявленного двухнедельного карантина в клубе.

Отметим, что ранее коронавирусом заразились вратарь "Динамо" Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ удалось выяснить, где состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо" после того, как Каталония закрыла границы.