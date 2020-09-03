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В деле с уходом Месси из "Барселоны" возник новый поворот

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
1,2 т.
Лионель Месси

Лионель Месси выразил желание покинуть "Барселоны".

Звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси всерьез раздумывает над тем, чтобы остаться в клубе и отработать нынешний контракт, который рассчитан до лета 2021 года.

Такими данными располагает журналист издания TyC Мартин Аревало. По его словам, со своим будущем аргентинец должен определиться 3 сентября.

"В деле Месси есть новый сценарий: появились конкретные шансы на, что лучший в мире футболист останется до июня 2021 года и выполнит свой контракт. На данный момент он в раздумиях. Руководство просило его остаться. Лео скоро решит. И будет вести переговоры. Посмотрим, чем это закончится", – написал Аревало на своей странице в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ узнали о новом контракте Месси с владельцами "Манчестер Сити".

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