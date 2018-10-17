В деле Кокорина и Мамаева появились отягчающие обстоятельства

Между российскими футболистами Александром Кокориным/Павлом Мамаевым и потерпевшими состоялась очная ставка. На встрече присутствовали потерпевшие чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

По информации Telegram-канала Mash, в деле футболистов появились отягчающие факторы. Во-первых, фигурирует термин "группа лиц", то есть потерпевших избивал не один человек, а компания. Во-вторых, Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку (ранее сообщалось, что компания пела в его адрес песню корейского исполнителя Psy "Gangnam Style").

Также отмечается, что у Пака есть претензии к Мамаеву, который не был замечен в драке с чиновником.

Напомним, что 8 октября Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновников в кофейне. Кокорин ударил Пака стулом по голове, и тот получил сотрясение мозга.

Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева до 8 декабря. В настоящее время подозреваемые находятся в "Бутырке". Позже бывший зэк рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в тюрьме.

Кроме того, позже появились новые подробности драки.