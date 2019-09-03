"В четыре раза": стало известно, сколько "Шахтер" заплатил за Коноплянку

Стала известна примерная стоимость перехода Евгения Коноплянки из немецкого "Шальке" в донецкий "Шахтер". О сумме трансфера намекнул журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер" Twitter "Шахтера"

"Поздравляю "Шахтер" с мегакрутым трансфером длиной почти в 2 года. В декабре 2017 была первая попытка приобрести Коно на замену Бернарду. "Шальке" тогда просил 13 неподъемных миллионов. Из-за отсутствия игровой практики цена на Женю упала в 4 раза. Но главное, что качество игры осталось на уровне", — написал Бурбас в своем Твиттере.

Вітаю Шахтар із мега крутим трансфером довжиною у майже 2 роки. У грудні 2017 була перша спроба придбати Коно на заміну Бернарду. Шальке тоді просило 13 непідйомних млн. Через відсутність ігрової практики ціна на Женю впала в 4 рази. Та головне, що якість гри залишилась на рівні — Igor Burbas (@iburbas) 2 сентября 2019 г.

Если верить журналисту, за Коноплянку "Шахтер" заплатил примерно 3,25 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Коноплянка дал свой первый комментарий после перехода в "Шахтер", который произошел в последние часы перед закрытием трансферного окна.

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