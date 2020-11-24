В Чернигове люди с символикой клуба УПЛ разбили голову директору стадиона. Видео

Во вторник, 24 ноября, в Чернигове около 30 человек напали на исполняющего обязанности директора стадиона имени Гагарина Александра Овчаренко.

Как сообщает издание suspilne.media, молодые люди с символикой "Десны" из украинской Премьер-лиги пришли к нему под кабинет, вывели его на улицу, бросили чиновника в мусорный бак и разбили ему голову. Якобы болельщиков черниговского клуба привезли и увезли со стадиона на машинах. Они не стали отвечать на вопросы журналистов.

Ранее один из представителей фанатского движения "Десны" Богдан Дементов заявил, что из-за смены руководства команда может лишиться права проводить домашние матчи на стадионе имени Гагарина. Овчаренко эту информацию опроверг.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция избила фанатов за беспорядки на матче чемпионата Украины по футболу.