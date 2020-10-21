В чемпионате Украины забили супергол прямым ударом с углового. Видео

В матче очередного тура Первой лиги Украины между "Полесьем" и "Кремнем" был забит невероятный по красоте гол.

В добавленное к первому тайму время при счете 0:0 хозяева получили право на угловой, который идеально исполнил Максим Гавриленко. Голкипер "Кремня" не рассчитал траекторию полета мяча, в результате чего игровой снаряд залетел ему за шиворот.

Как оказалось, этот гол стал победным в матче, который закончился победой "Полесья" со счетом 2:0. Теперь у команды 10 очков после 6 поединков, в то время как у их соперников в активе 7 баллов после 8 игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист киевского футбольного клуба "Оболонь-Бровар" Олег Слободян забил фантастический гол с центра поля в матче Первой лиги.