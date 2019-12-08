В чемпионате Украины по футболу забит гол "нарушающий законы физики"

Полузащитник футбольного клуба "Колос" из села Ковалевка Киевской области Олег Ильин отметился феноменальным голом в 19-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге.

На 57-й минуте после удара 22-летнего хавбека по воротам "Днепра-1", мяч принял настолько замысловатую траекторию, что в комментариях болельщики назвали его "нарушающим все законы физики". Встреча завершилась со счетом 4:0.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить этот "выстрел".

"Колос" – "Днепр-1" 4:0 (1:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 14, пенальти Вильхьяльмссон, 2:0 – 52 Вильхьяльмссон, 3:0 – 57 Ильин, 4:0 – 78 Смирный.

Колос – Волынец, Максименко, Сахневич, Парамонов, Мигунов, Милько, Ориховский, Смирный (Нехтий, 85), Ильин, Лысенко (Бондаренко, 83), Вильхьяльмссон (Морозко, 79).

Днепр-1 – Юрчук, Гуйе, Логинов, Лопыренок, Шаповал, Кравченко (Чичиков, 64), Коркишко, Вакулко, Когут, Булеца (Назаренко, 69), Кулиш (Супряга, 63).

Предупреждения: Коркишко (18), Волынец (49), Милько (60), Смирный (66), Шаповал (74), Вакулко (89).

Удаление: Коркишко (40).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее защитник "Агробизнеса" Игорь Курило отметился фантастическим ударом в 13-м туре чемпионата Украины по футболу в Первой лиге против "Николаева".

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