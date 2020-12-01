В чемпионате Украины футболист забил три гола за четыре минуты. Видео

Нападающий "Николаева" Владислав Войцеховский оформил хет-трик за четыре минуты в матче Первой лиги Украины против "Кристалла".

Футболист появился на поле на 73-й минуте поединка при счете 3:0, на 78-й получил желтую карточку, а на 86-й, 87-й и 90-й трижды огорчил голкипера соперников. Отметим, что "горчичник" форвард получил за попытку забить гол рукой.

"Николаев" добыл седьмую победу в сезоне и поднялся на шестое место в турнирной таблице с 25 очками в 15 матчах. "Кристалл" принял участие в таком же количестве поединков и занимает последнюю строчку, набрав всего 4 пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер тернопольской "Нивы" пропустил странный гол с центра поля в матче Первой лиги Украины против "Агробизнеса".