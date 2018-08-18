В чемпионате Украины фанаты выбежали на поле и устроили драку с полицией - опубликовано видео

Фанаты запорожского "Металлурга" после матча 5-го тура второй лиги Украины с футбольным клубом "Мир" выбежали на поле и устроили драку с полицией и стюардами. Инцидент произошел в селе Горностаевка (Херсонская область).

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1, при этом решающий гол был забит на последней компенсированной минуте основного времени. По сообщению местных СМИ некоторым участникам потасовки понадобилась медицинская помощь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские фанаты в Одессе перед Суперкубком устроили драку и ограбили женщину.