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В чемпионате Украины фанаты выбежали на поле и устроили драку с полицией - опубликовано видео

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Фанаты запорожского "Металлурга" после матча 5-го тура второй лиги Украины с футбольным клубом "Мир" выбежали на поле и устроили драку с полицией и стюардами. Инцидент произошел в селе Горностаевка (Херсонская область).

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1, при этом решающий гол был забит на последней компенсированной минуте основного времени. По сообщению местных СМИ некоторым участникам потасовки понадобилась медицинская помощь.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские фанаты в Одессе перед Суперкубком устроили драку и ограбили женщину.

Место
УкраинаХерсон
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