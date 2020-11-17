В чемпионате Украины был забит гол-шедевр после углового. Видео

В матче 13-го тура Первой лиги Украины между "Черноморцем" и "Металлистом-1925" (2:0) был забит шедевральный гол.

Одесситы остались в меньшинстве на 57-й минуте при счете 0:0, но сумели выйти вперед на 67-й, а затем закрепить успех на 74-й после розыгрыша углового. Артур Авагимян неудачно исполнил стандарт, однако мяч после борьбы в штрафной площадке снова отлетел к полузащитнику "Черноморца", который ударом шведой неотразимо пробил в ближний угол.

Теперь в активе команды из Одессы 27 очков после 13 поединков и первое место. "Металлист-1925" идет шестым с 19 пунктами после 12 матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче чемпионата Украины между "Ужгородом" и "Карпатами" из Галича случился невероятный курьез, когда мяч после попадания в перекладину и двух сейвов на линии ворот чудом не оказался в воротах.