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9 апреля • обновлено в 17:19
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В чемпионате Таджикистана забили потрясающий гол "ножницами"

3.2т
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В матче чемпионата Таджикистана между "Душанбе-83" и "Истиклолом" был забит красивейший гол в падении "ножницами".

На YouTube-канале Футбольной федерации Таджикистана опубликовали обзор поединка, который закончился разгромной победой гостей со счетом 7:0, а второй гол в матче стал его украшением. "Истиклол" отлично разыграл контратаку, которая закончилась прострелом с фланга и акробатическим ударом в дальнюю девятку.

Гол "ножницами" в чемпионате Таджикистана

Гол "ножницами" в чемпионате Таджикистана

Отметим, что этот поединок стал дебютным для обеих команд в нынешнем сезоне. "Истиклол" является главным фаворитом чемпионата Таджикистана. На его счету шесть побед в последних шести розыгрышах первенства страны. "Душанбе-83", в свою очередь, является дебютантом высшего дивизиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский футболист забил немыслимый гол ударом со штрафного, пустив мяч по невероятной траектории.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
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