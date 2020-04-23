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23 апреля • обновлено в 10:31
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В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол за шиворот голкиперу

1.8т
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В матче третьего тура чемпионата Таджикистана между "Куктошем" и "Худжандом" был забит невероятный по красоте гол.

На 41-й минуте поединка хозяева заработали право на угловой, который был разыгран двумя футболистами. Ожидалось, что автор забитого мяча Хикматулло Расулов будет выполнять подачу в штрафную, но его навес неожиданно для голкипера превратился в неотразимый удар в дальний угол.

Игроки "Куктоша" празднуют гол

Игроки "Куктоша" празднуют гол

Vseprosport.ru

"Худжанд" сумел отыграться во втором тайме и увез домой ничью. Теперь у команды в активе 4 очка после трех туров, а "Куктош" набрал на один пункт больше, но в следующем матче едет в гости к лидеру чемпионата и главному фавориту сезона "Истиклолу".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист "Истиклола" забил потрясающий гол ударом "ножницами".

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
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