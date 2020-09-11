В чемпионате России по футболу голкипер забил гол ягодицами

Курьезный момент случился в матче российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между "Чайкой" и московским "Торпедо" (1:2).

На 69-й минуте при счете 1:1 в ворота хозяев был назначен одиннадцатиметровый. К мячу подошел нападающий столичного клуба Амур Калмыков и пробил в штангу, но игровой снаряд предательски отскочил в голкипера и от его ягодиц влетел в сетку. Этот гол стал победным для "Торпедо" в матче и был записан на вратаря Филиппова.

После восьми сыгранных туров "Чайка" занимает 15-е место в таблице с 9 очками, а московская команда идет седьмой с 15 баллами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче чемпионата Польши был исполнен странный штрафной удар. Голкипер встал в стенку, а защитники – в ворота.