В чемпионате России мяч после удара улетел в Черное море и уплыл. Видео

В Профессиональной футбольной лиге России (второй по силе дивизион страны) во время матча мяч вылетел за пределы стадиона и уплыл в море.

Инцидент случился в Туапсе, где местный одноименный клуб принимал "Спартак-Нальчик" (0:4)

На 19-й минуте Максим Деменко вынес мяч из штрафной. Кожаная сфера перелетела через ограждение и очутилась в воде.

Поплавать в Черном море в ноябре (температура + 19,6) никто не решился. К перерыву мяч уже унесло далеко от берега.

Такая ситуация стала возможной из-за географического положения арены. Стадион "МБУ СШ №6" (ранее – "Водник") находится на первой линии моря, на месте дикого каменистого пляжа рядом с Морским вокзалом Туапсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче Второй лиги Украины между "Ужгородом" и "Карпатами" из Галича случился невероятно редкий курьезный момент, после которого мяч чудом не оказался в воротах гостей.