В чемпионате Израиля произошел редчайший футбольный случай. Видео

Нападающий израильского клуба "Секции Нес-Ционы" Эли Эльбаз в чемпионате Первой лиги (второй по силе футбольный дивизион страны) за пять минут игрового времени четыре раза попал в каркас ворот.

В матче против "Хапоэля Кфар-Шалема" 28-летний форвард с 83-й по 88-ю минуты пытался четырежды забить гол, однако все разы попадал либо в штангу, либо в перекладину ворот противника.

Встреча в итоге завершилась со счетом 1:0 в пользу "Нес-Ционы". Команда в турнирной таблице с 10 очками занимает 9-ю строчку. "Кфар-Шалем" идет на последнем, 16-м месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в матче последнего тура высшего футбольного дивизиона Ирландии между "Дандолком" и "Слайго Роверс" был забит необычный гол с 35 метров.