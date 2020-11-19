В чемпионате Испании девушку-арбитра нокаутировали ударом мячом в голову. Видео

В матче женской Примеры между мадридским "Реалом" и "Атлетиком" из Бильбао случился не самый приятный эпизод.

Девушка-арбитр, которая работала главной судьей на поединке, получила удар мячом в голову на первой добавленной ко второму тайму минуте. Сара Фернандес сразу же упала на газон и начала кричать от боли.

Медицинские бригады обеих команд оказывали ей помощь на протяжении нескольких минут, после чего она сумела самостоятельно встать на ноги и покинуть пределы поля. Несмотря на это, в оставшиеся минуты матча, который закончился минимальной победой мадридских футболисток со счетом 1:0, игру судила резервная девушка-арбитр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в женской Примере был забит гол-шедевр, когда одна из спортсменок решила включить режим нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.