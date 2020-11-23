В чемпионате Германии вратарь забил 'автогол века': спортивные итоги 22 ноября

Вратарь немецкого "Байера" Лукаш Градецки отметился нелепым автоголом в матче национального чемпионата, а футболист "Динамо" Юрий Тлумак забил фантастический гол в стиле Лионеля Месси.

Кроме того, испанская "Валенсия" намерена подписать контракт с игроком сборной Украины Евгением Коноплянкой.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 22 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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