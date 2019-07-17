В чемпионате Германии произошла смертельная трагедия

Игрок "Дессауэр" умер на стадионе во время занятий. Смертельная трагедия произошла в Вербандслиге - шестом по силе дивизионе чемпионата Германии по футболу.

В пресс-релизе клуба сообщается, что 30-летнему полузащитнику Штефану Хаберману стало плохо на тренировке, и врачи не смогли его спасти. Причина смерти пока неизвестна.

"Мы выражаем соболезнования родным и близким Штефана в это трудное время. Клубу будет очень его не хватать - и как человека, и как футболиста. Штефан, мы никогда тебя не забудем", - говорится в заявлении клуба.

Хаберман играл за "Дессауэр" с 2010 года, он провел в составе команды 253 матча, забив 21 мяч.

Новости Чемпион мира и Европы трагически умер в возрасте 36 лет

Как сообщал OBOZREVATEL, cмертельной трагедией завершился матч аргентинской Северной региональной футбольной лиги.

После того, как 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель отразил решающий удар в серии послематчевых пенальти, он побежал праздновать победу, но внезапно потерял сознание и умер.

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