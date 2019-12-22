В чемпионате Франции по футболу мыши сгрызли проводку

На матче чемпионата Франции по футболу в Лиге 1 мыши испортили проводку системы определения гола.

Во время игры "Ницца" - "Тулузу", оказалось что эта система не работает. Хозяева победили безоговорочно, но в случае спорного гола возникли бы сложности. Если бы у бригады арбитров были сомнения в том, пересек ли мяч линию, рефери не смогли бы воспользоваться помощью технологий.

Как сообщал OBOZREVATEL, летучие мыши помешали тренировке игроков "Лейкерс" на арене "Сперс" AT&T Center. Видео с летающими тварями у себя в Twitter выложил один из баскетболистов.

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