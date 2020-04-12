Главная Новости
12 апреля • обновлено в 21:10
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

В матче Минск - БАТЭ забит сумасшедший гол слета

2.7т
Читать материал на украинском

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун отметился шикарным ударом в гостевом матче 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге против "Минска" (0:3).

На 26-й минуте борисовчане на левом фланге организовали роскошную комбинацию. Последовала подача через всю штрафную, которую сумасшедшим выстрелом с лета и замкнул 31-летний хавбек. По мнению комментаторов этот мяч является претендентом на звание гола тура.

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный эпизод произошел в матче 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге между "Слуцком" и "Витебском" (1:1).

На последних секундах игры форвард хозяев Артем Сердюк не догнал дальнюю передачу и решил выместить злость на рекламном щите.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "чемпионат Беларуси" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат Беларуси
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
HAVU
VS
MIBR
Победа MIBR
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Cloud9
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
North
VS
Team Spirit
Победа North
1.68 Сделать ставку
SMASH
VS
Illuminar
Победа Illuminar
1.75 Сделать ставку
BIG
VS
Sprout
Победа BIG
1.50 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Heretics
Победа Heretics
1.52 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Evil Genuises
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
1.56 Сделать ставку
fnatic
VS
mousesports
Тотал меньше 4,5 карт
1.52 Сделать ставку
Chaos
VS
Orgless
Победа Orgless
1.60 Сделать ставку
Team Spirit
VS
forZe
Победа forZe на первой карте с форой в -2,5 раунда
1.80 Сделать ставку