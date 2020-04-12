Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун отметился шикарным ударом в гостевом матче 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге против "Минска" (0:3).

На 26-й минуте борисовчане на левом фланге организовали роскошную комбинацию. Последовала подача через всю штрафную, которую сумасшедшим выстрелом с лета и замкнул 31-летний хавбек. По мнению комментаторов этот мяч является претендентом на звание гола тура.

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный эпизод произошел в матче 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге между "Слуцком" и "Витебском" (1:1).

На последних секундах игры форвард хозяев Артем Сердюк не догнал дальнюю передачу и решил выместить злость на рекламном щите.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!