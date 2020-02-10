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10 февраля • обновлено в 18:49
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В чемпионате Англии из-за сильнейшего урагана произошел дикий курьез

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В матче чемпионата Англии по футболу второго по силе дивизиона между "Миллуоллом" и "Вест Бромвичем" (0:2) произошла курьезная ситуация, причиной которой стал сильнейший ураган "Киара".

"Миллуолл" – "Вест Бромвич"

"Миллуолл" – "Вест Бромвич"

Игра проходила в Лондоне, и зрители стали свидетелями того, какое влияние ветер может оказывать на ход матча. Футболисты "Вест Бромвича", который занимает первую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа, очень долго не могли подать угловой – мяч никак не получалось установить на одной точке из-за сильнейших порывов воздуха, сообщает ESPN.

Отметим, что практически на всей территории Великобритании объявлен повышенный уровень опасности в связи с мощным штормовым ветром и ливнями, которые в воскресенье принес ураган "Киара". Скорость ветра, по данным синоптиков, превышает 144 км/ч.

"Миллуолл" – "Вест Бромвич"

"Миллуолл" – "Вест Бромвич"

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Как сообщал OBOZREVATEL, в АПЛ из-за погодных катаклизмов не состоялась игра 26-го тура "Манчестер Сити" – "Вест Хэм", которая была перенесена на другую дату. Также изменения в календаре произошли в чемпионатах Германии и Нидерландов.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия Лондон
Тег
ураган
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