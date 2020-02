В чемпионате Англии из-за сильнейшего урагана произошел дикий курьез

В матче чемпионата Англии по футболу второго по силе дивизиона между "Миллуоллом" и "Вест Бромвичем" (0:2) произошла курьезная ситуация, причиной которой стал сильнейший ураган "Киара".

Игра проходила в Лондоне, и зрители стали свидетелями того, какое влияние ветер может оказывать на ход матча. Футболисты "Вест Бромвича", который занимает первую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа, очень долго не могли подать угловой – мяч никак не получалось установить на одной точке из-за сильнейших порывов воздуха, сообщает ESPN.

It was a MISSION to keep the ball in place in London today 💨 pic.twitter.com/dJhF7SGvLC