В чемпионате Англии футболист забил ударом головой с 25 метров. Видео

В матче 11-го тура второго по силе английского футбольного дивизиона между "Уотфордом" и "Ковентри" (3:2) был забит невероятный гол ударом головой.

На 63-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев их соперники получили право на стандартное положение на фланге. После высокой подачи и нескольких касаний мяч вылетел за пределы штрафной, где его уже поджидал полузащитник "Ковентри" Густаво Хамер. Он идеально рассчитал отскок и с 25 метров перебросил игровой снаряд через вышедшего слишком далеко из ворот экс-голкипера сборной Англии Бена Фостера.

Гости сопротивлялись, но не сумели завоевать хотя бы ничью в матче с "Уотфордом", который теперь идет вторым в турнирной таблице с 21 очком. "Ковентри", напротив, ведет борьбу за выживание и находится 21-м месте из 24 участников Чемпионшипа с 8 пунктами.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Торки Юнайтед" и "Кроули Таун" выдали матч-триллер в Кубке Англии, забив 11 голов за 141 минуту.