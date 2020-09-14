В чемпионате Англии форвард обыграл голкипера и с нескольких метров промахнулся по воротам

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон упустил невероятную возможность забить гол в первом туре английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма".

Бразильский игрок перехватил неточный пас соперника и вышел один на один с голкипером лондонцев Уго Льорисом. Форвард обыграл француза, но набрал слишком высокую скорость, поэтому не удержал равновесие и не попал в пустые ворота.

К счастью для Ришарлисона, "Эвертон" все равно сумел одержать выездную победу над "Тоттенхэмом" со счетом 1:0. Единственным голом в поединке отметился напарник бразильца по нападению Доминик Калверт-Льюин, который красиво замкнул подачу своего партнера после штрафного удара.

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