В чемпионате Германии футболист получил желтую карточку за издевательский гол. Видео

Нападающий немецкого "Штутгарта" Силас Вамангитука угодил в курьезную ситуацию во время выездного матча 10-го тура с бременским "Вердером".

24-летний футболист из Конго умудрился заработать желтую карточку за то, что поиздевался над вратарем соперника.

На одной из последних минут встречи Вамангитука воспользовался несогласованностью в действиях голкипера и защитника "музыкантов", перехватил мяч и вышел на пустые ворота. Вместо того, чтобы спокойно забить гол, конголезец решил дождаться пока к нему приблизится вратарь "Вердера" Иржи Павленка, и только затем отправил мяч в сетку.

Арбитр встречи посчитал такое поведение Силаса, который таким образом оформил дубль, нарушением принципов фэйр-плей и наказал его желтой карточкой. Момент можно посмотреть на видео, начиная с 1:13.

Отметим, что это никак не помешало "Штутагрту" отпраздновать важную победу и выйти на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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