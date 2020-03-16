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16 марта • обновлено в 17:56
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В "Челси" сообщили о наказании футболиста из-за коронавируса

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Полузащитник "Челси" Мэйсон Маунт нарушил условия самоизоляции из-за коронавируса и будет оштрафован.

Как сообщает Mirror, футболист лондонского клуба в воскресенье был замечен в одном из парков британской столицы, хотя вся команда была отправлена на двухнедельный карантин. Маунт гулял в парке вместе с футболистом "Вест Хэма" Декланом Райсом.

Мэйсон Маунт

Мэйсон Маунт

При этом все игроки "Челси" должны находиться на карантине после того, как у полузащитника лондонского клуба Каллума Хадсона-Одои был обнаружен коронавирус. За нарушение карантина Маунту грозит штраф.

В пятницу чемпионат Англии был приостановлен до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании была зарегистрирована смерть футболиста из-за коронавируса.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавирус
Место
Англия Лондон
Тег
ФК Челси
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