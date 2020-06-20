В Бразилии 26-летний вратарь умер от сердечного приступа

Вратарь бразильского клуба "АБС" Виллиан Круз умер в 26-летнем возрасте из-за сердечного приступа.

Правление клуба от имени директоров, советников, игроков и принесло свои соболезнования по поводу смерти спортсмена

"Он был частью команды с 2011-го по 2016 год. Выражаем самое искреннее сочувствие семье и друзьям в этот момент боли и грусти", – говорится в официальном обращении клуба.

Twitter ФК "АБС"

Виллиан был воспитанником академии "АБС". Вместе с молодежной командой выиграл чемпионат штата. Также участвовал в чемпионате штата среди профессионалов в серии B.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный футболист сборной Мексики Аарон Падилья, участвовавший в двух чемпионатах мира в Англии-1966 и Мексике-1970, умер на 78-м году жизни от пневмонии, вызванной COVID-19.