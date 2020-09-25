В "Болонье" рассказали, что может усложнить уход "нового Шевченко" из "Динамо"

Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон прокомментировал возможный переход нападающего "Динамо" Владислава Супряги в итальянский клуб.

Как сообщает издание Tuttomercatoweb, футбольный функционер подтвердил информацию о том, что его команда сделала предложение по украинцу. Он также отметил, что выход киевлян в групповой этап Лиги чемпионов может усложнить переговорный процесс.

"Мы сделали предложение "Динамо". Мы говорим о молодом игроке, который должен развивать свой талант. Если мы сможем договориться о приемлемой цене за него, то переговоры пройдут успешно. Они могут провалиться только в случае, если стоимость футболиста будет слишком завышена. Мне также кажется, что выход "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов и получение прибыли от участия в еврокубках может все усложнить", – рассказал Бигон.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Болонья" на два миллиона евро увеличила предложение по Супряге.

Напомним, что ранее сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее играл в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга может стать "новым Шевченко".