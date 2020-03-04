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4 марта • обновлено в 14:22
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В Болгарии футболист не попал в ворота с нескольких сантиметров

1.4т
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Матч Кубка Болгарии между пловдивским "Локомотивом" и софийским "ЦСКА-1948" ознаменовался уникальным промахом футболиста хозяев с расстояния в несколько сантиметров.

Лукас Масоэро

Лукас Масоэро

ФК "Локомотив" (Пловдив)

Диким фейлом отличился аргентинский легионер "Локомотива" Лукас Масоэро. Вначале футболист попал в штангу, мяч отскочил к его партнеру по команде, который прострелил вдоль линии ворот, но в ситуации, когда не забить было фактически невозможно, игрок умудрился пробить в перекладину.

Предлагаем посмотреть, как это было.

Следует отметить, что "Локомотив" все равно выиграл встречу – 2:0 – и вышел в полуфинал турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дичайший курьез произошел в чемпионате Польши: футболист бил по воротам и умудрился сломать себе нос коленом.

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Автор
Юрий Трохимчук
Место
Болгария Пловдив
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