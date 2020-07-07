В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за лабораторной ошибки

Михаил Морозов Футбол 09:51, 7.07.2020

Ошибочный результат теста на коронавирус у игрока болгарской команды "Царско село" Мартина Кавдански привел к заражению более 20 человек на матче местного чемпионата против "Черно море".

Как сообщает издание Sportstar, Кавдански попал в стартовый состав после того, как лаборатория известила клуб и болгарский футбольный союз о том, что все предматчевые тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Лаборатория признала свою ошибку, поэтому после игры футболисты и представители команд снова проверились на наличие COVID-19, и у трех игроков и президента "Царско село" результат теста оказался положительным. Что касается футболистов “Черно Море”, то 16 из них были помещены на карантин из-за наличия заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный матч в Сербии спровоцировал вспышку коронавируса в Черногории.

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