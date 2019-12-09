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9 декабря • обновлено в 10:15
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В Бельгии понимают, кто на самом деле воюет с Украиной и почему это – не гражданская война, – Роман Яремчук

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"Яремчук снова забивает!" – в нынешнем сезоне это стало настолько привычным для болельщиков, что начинает восприниматься как должное. Еще бы – Яремчук почти за 4 месяца наколотил уже 21 гол!

Бельгия уже не первый год делает чудо с украинскими футболистами – Малиновский, Пластун, Безус, Соболь, но Яремчук буквально переворачивает все представления о карьерном развитии. Еще пару лет назад Роман был, казалось, обычным украинским нападающим без фантастических перспектив, а сегодня Яремчук забивает чуть ли не в каждом матче (не только в чемпионате, но и в еврокубках и за сборную), и борется со своим "Гентом" за чемпионство. И за ним уже наблюдают ведущие клубы различных европейских лиг.

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Но в то же время сам Роман как продолжает обычную украинскую жизнь – никакой звездности, глубокий продуманный подход к работе и полная преданность футболу. Как 24-летний форвард начал покорять "Гент" с помощью психолога, почему не хочет жить в Европе, что встречает у бельгийцев во время разговоров о войне в Украине и многое другое – в интервью OBOZREVATEL .

Никогда не думали с Безусом и Пластуном, чтобы забить вместе в одном матче. Но все получилось само собой

– Роман Яремчук летом 2017-го и Роман Яремчук сегодня – можешь назвать 3 вещи, которые изменила в тебе Бельгия?

– В первую очередь – ментальность и профессионализм. Попав в другую среду, сразу начинаешь меняться под влиянием менталитета и профессионального отношения в Европе.

– Что именно меняется в менталитете? Начинаешь мыслить иначе?

– В моем случае самое важное – я начал 24 на 7 думать о футболе. Именно благодаря такому подходу я так изменился за последние годы, и мне это нравится. Жить в таком ритме, и при этом достигать успехов – классно и очень важно.

– Бельгия – идеальна в этом плане, не балует отвлекающими факторами "большого города"?

– Думаю, что с Германией и другими странами рядом особо не разницы. Да и вообще в Европе с этим аспектом нет проблем. Так, в Англии, Италии или Испании люди уже с другим менталитетом, но если говорить об организации и отвлекающих факторвх, то в Европе везде одинаково.

Роман Яремчук

Роман Яремчук

– Первое время в "Генте" на тренировках и матчах ты сидел в раздевалке молча из-за незнания языка. Сейчас общение уже идет свободно? Душой компании можешь быть?

– Душой компании никогда не был, всегда стараюсь оставаться спокойным. Однако сейчас уже свободно могу поговорить по-английски, что очень важно в Европе. В процессе адаптации знание английского – огромный шаг.

– В "Генте" – игроки 11 разных национальностей...

– Английский – must have. Теоретические занятия, разбор матчей, все обсуждения – только на английском. Ясно, что определенные группы игроков при отдельных обстоятельствах говорят и на французском, и на голландском, но если вся команда вместе – исключительно на английском.

– Как быть первое время, пока учишь язык?

– Так и быть – просто учишь. Всего в первой половине дня вместе с тобой работает и помогает репетитор, а после обеда – уже сам.

– Повезло, что в команде также украинцы Роман Безус и Игорь Пластун?

– Первый год в "Генте" я был один, а потом уже появился Пластун, и стало намного легче. А позже присоединился еще и Безус. Конечно, у нас замечательная коммуникация, мы дружим вместе, и это немало помогает и в футбольном плане.

– В Бельгии удивляются, как "Гент" сформировал украинское трио Яремчук, Безус, Пластун?

– Ну, когда вместе играет трое/четверо французов, никто же ничему не удивляется, как и должно быть (улыбается).

Игорь Пластун (слева) и Роман Яремчук

Игорь Пластун (слева) и Роман Яремчук

– Однако в случае бельгийского футбола украинцы в отличие от французов – совсем другое и далеко по сравнению с Францией...

– Здесь уже как сложилось. Мы пришли в клуб в разное время, наши трансферы никак не связаны друг с другом. Игорь Пластун хорошо зарекомендовал себя в "Лудогорцк", чем и привлек внимание "Гента". А Рома Безус прекрасно проявил себя в "Сент-Трюйдене". Если даже в Украине сейчас кто-то сыграет на европейском уровне, "Гент" может пригласить и этого игрока, почему нет? Все возможно.

– В матче с "Эйпен" (6:1) была "маленькая украинская вечеринка" с голами трех украинцев в одной игре – думали с ребятами о подобном?

– Такого, чтобы специально думали или говорили о подобном – то нет. Конечно, приятно было порадовать украинских болельщиков, но не более.

Играл здорово, все было вроде прекрасно, а вот забить не мог даже с метра... Пришлось прибегать к помощи психолога

– Руслан Малиновский, когда приехал в "Генк", был поражен клубной инфраструктурой и работой медицинского отдела. Что тебя поразило и поражает до сих пор в "Генте"? Есть что-то "космическое" для простого парня из Украины?

– Многое, но самое лучшее, на мой взгляд, – подход к формированию комплекса тренировок и обеспечение условий для работы. Стадион, база и другая инфраструктура – это, наверное, большой козырь клуба в плане приглашения новых футболистов. Чтобы игроки понимали – они будут чувствовать себя максимально комфортно, имея лучшие условия для тренировок и быта (квартиру, машину и т.д.).

Главное для "Гента" – приходи, учи язык и играй. И важно относиться к этому с правильным пониманием, что благодаря этому ты можешь становиться лучше и отблагодарить клуб хорошей игрой. Ну и о перспективах перехода в более статусный и популярный клуб/чемпионат никто не забывает.

– Но это все – в основном аванс в надеждах на развитие самого футболиста. В свете этого возникали опасения типа "а вдруг не заиграю?"

– На все дается время. Если клуб видит в тебе потенциал – он будет ждать и работать с тобой. Ведь это его деньги, которые в будущем могут принести заработок.

– Раньше ты рассказывал, как сразу после прихода к "Гента" тебе сформировали индивидуальный план работы, что сделало тебя на 4 кг тяжелее за счет усиления мышц...

– Когда я пришел, о моем состоянии ходило много разговоров. Я был полностью не готов к играм, ведь до того в "Динамо" около месяца тренировался в "дубле", поэтому имел и плохую форму, и неправильный вес. Поэтому "Гент" в первую очередь дал мне время набрать форму и достичь нужной мышечной массы. Вообще, когда я не играю, то очень быстро теряю несколько килограммов, буквально на глазах. Ну и когда набрал нужную форму, все сразу встало на свои места.

– Тем не менее, сразу после трансфера тебя начали выпускать в чемпионате, а не упекли в "дубль" "Гента" или просто вне заявки.

– Все-таки с самого начала я провел 2-3 матча за "дубль", где здорово проявил себя, и тренеры перевели меня в первую команду и начали доверять.

Роман Яремчук - гроза вратарей чемпионата Бельгии

Роман Яремчук - гроза вратарей чемпионата Бельгии

– Что нового получил за эти два с лишним года в игровом плане? Какое новое оружие у Романа Яремчука?

– Сложно сказать, чтобы прямо "новое оружие"... Понимание и лучший анализ самой игры. Стал осознавать, на что стоит в первую очередь тратить силы на поле, а на что вообще не надо отдавать свою энергию. Стал умнее.

– В сезоне 2017/18 тебя использовали как вингера. Какие были впечатления и мысли, когда в новом клубе должен был начинать не на родной позиции?

– Несмотря на изменение позиции, это был хороший период для меня. Я имел игровое время и возможность проявлять себя, что вылилось в 7 или 8 матчей подряд с голами. Но все прекрасно знали, что на самом деле я – центрфорвард. А та перестановка налево была просто вынужденным шагом, с необходимостью временно закрыть позицию, и тренер принял такое решение. Однако никто не собирался делать из меня левого вингера навсегда.

– В одном из интервью ты сказал: "Забить пару мячей и пропасть – это не для меня. В моем возрасте должна быть стабильность". Сейчас в плане стабильности все супер на 100%, учитывая 21 гол в 33-х матчах за клуб за сборную?

– Нет. В общем о стабильности можно говорить только в конце сезона, когда будет полная картина. А говорить сейчас, типа "я стабильно забиваю, все замечательно" – не хочу. В футболе никогда не может наступить сложный период, и надо быть готовым выйти из него. А для того, чтобы избежать таких периодов, надо максимально правильно относиться и подходить к футболу и своей работе.

– В период своего второго сезона в Бельгии ты занимался с психологом...

– Да, незадолго до матчей сборной с Сербией и Люксембургом в июне. Тогда у меня была своеобразная безголевая серия и немало просто смешных моментов, когда я не мог забить чуть ли не с метра. Играл здорово, все было вроде прекрасно, а вот забить – нет... Поэтому клуб инициировал работу с психологом, получилось пару встреч, и мне очень понравилось. Это круто – разбирать вопрос на таком уровне, и хороший опыт. Психология в футболе – очень важная вещь, и над этим надо работать не только тогда, когда у тебя плохой период в жизни.

Во время своего второго сезона в Бельгии Роман Яремчук имел проблемы, с которыми мог избавиться только с помощью психолога

Во время своего второго сезона в Бельгии Роман Яремчук имел проблемы, с которыми мог избавиться только с помощью психолога

Часто бывает так, что едва тебя касается неудача и стресс, то начинается черная полоса. А когда ты в таком состоянии выходишь перед тысячами людей на трибунах, это очень сложно. Ты не можешь нормально спать, нормально есть, и с этим надо как-то справляться. А тут еще давать интервью, а через 2 дня – снова играть. Поэтому это очень сложно – психологическая работа над собой. Но кто делает это и делает успешно, тот имеет успехи.

Кто-то сделал табличку с показателями Яремчука и Роналду, и пошло обсуждение. Но это смешно

– 17 голов за "Гент" (10 в чемпионате и 7 в еврокубках) – голевой прорыв или обычные показатели, которые и должен показывать форвард приличного уровня в Европе?

– Думаю, это должно восприниматься "как и должно быть". Работа форварда – именно забивать, имея стабильный игровое время и много матчей.

– Несмотря на высокий рост и прекрасные данные, мало голов забиваешь головой – почему так?

– Сейчас "Гент" играет без вингеров, и команда действует в основном без фланговых передач. Есть ставка на другие качества, поэтому у меня почти что нет моментов для удара головой. Даже если и пошла фланговая передача, то она идет на игроков других позиций, а я уже получаю скидку.

Роман Яремчук забил за сезон уже 21 гол

Роман Яремчук забил за сезон уже 21 гол

– Ты начал смело бить издали, как образец – гол "Вольфсбургу" в Лиге Европы. Это уже апгрейд, полученный в "Генте", или и раньше было в твоем арсенале?

– Было и раньше, но надо это чувствовать. В этом сезоне я начал специально работать с тренером над ударами, и уже появляются результаты. Когда у тебя есть определенные качества, надо хвататься за возможность их развить и вывести на максимум. Я понимал, что могу и надо добавить в ударах, поэтому начал отдельно над этим работать.

– В плане тренировок что наиболее удивительного случалось в "Генте"?

– Тренер по аутам – разбирает вброс аутов и учит всем сопутствующим тактическим нюансам, а также отрабатывает это с игроками. Звучит немного смешно, да, но тем не менее. Хотя это не специалист тренерского штаба "Гента", он еще работает в "Ливерпуле" и датском "Митьюланде". А раз в 3 месяца приезжает к нам. Это необычно для наших реалий, но, как говорится, в футболе не бывает мелочей.

– Самый быстрый гол в УПЛ, на 7-й секунде – в клубе знают о таком твоем рекорде?

– Думаю, нет. И мне кажется, что еще долго не узнают. Ведь обновить такой показатель, забив на 7-й секунде, очень сложно.

– Какой лучший гол за "Гент"? В ЛЕ – "Вольфсбургу" ударом с лету? Или были и лучше?

– "Вольфсбургу" – здесь без вариантов. Но если говорить только о чемпионате Бельгии, то запомнился мяч в ворота "Зюльте-Варегем". Хотя я не делю голы на "красивые" и "обычные" – главное, чтобы мяч попал в сетку.

В борьбе с защитниками Роману Яремчуку часто приходится не сладко

В борьбе с защитниками Роману Яремчуку часто приходится не сладко

– Осенью твои показатели были на уровне Месси и Роналду (а если говорить о Криштиану, то и выше него). Что чувствуешь, когда идет такое сравнение? Это вдохновляет или, наоборот, мешает?

– Это просто цифры, которые не играют никакой роли на футбольном поле. Ну не забью я сейчас в 2-3-х матчах, и у меня будет меньше голов, чем у кого-то – и что? Я продолжу работать дальше и совершенствоваться, чтобы обязательно достичь своих целей. А так кто-то сделал табличку с показателями Яремчука и Роналду, и пошло обсуждение. Но это смешно. В первую очередь надо посмотреть, где Яремчук, а где – Роналду! И все станет на свои места.

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– Месси или Роналду?

– Конечно, Месси. Но с каждым годом мне все больше нравится Роналду, а конкретнее – его отношение к футболу. Есть вещи, которые хочется брать именно у него в плане отношения к своей работе.

– В "Генте" не обещали премию за лучшего бомбардира сезона?

– Нет, у нас нет такого. Но если стану лучшим бомбардиром, думаю, поговорю с руководством по этому поводу. Хорошая идея (смеется).

Вообще я хочу жить в Украине – не является фанатом жизни в Европе и не разделяю взгляды на жизнь европейцев

– Празднование гола "биноклем" – это откуда? Ищешь на трибунах кого-то конкретного?

– Моя жена смотрит футбол по большей части в очках, поэтому после своих голов таким образом передаю ей "привет". Бинокль или очки – здесь уже не так важно, кто знает эту тему, сразу понимает, что я имею в виду таким приветствием.

Приветствие "биноклем" стало уже фирменным у Романа Яремчука в этом сезоне

Приветствие "биноклем" стало уже фирменным у Романа Яремчука в этом сезоне

– В Генте (городе) ты настоящая звезда?

– Очень редко выбираюсь в город и попадаю в общие места. Но когда оказываюсь там, то хорошо узнают. Жители Гента очень любят свой клуб, знают всех футболистов, все последние события из жизни команды и прекрасно болеют за нас. По своему устройству и масштабу Гент можно сравнить со Львовом.

– Что нравится в Бельгии больше всего в плане жизни?

– Сложно сказать. Вообще я хочу жить в Украине – я не фанат жизни в Европе. Да, многие стремятся переехать в Европу, но мне там все как-то скучно, мало движения. Хотя кому-то это и нравится, но у меня такой характер, что хочется иного. Плюс, конечно, мне ближе менталитет украинцев, чем европейцев.

– Что именно не нравится в европейском образе жизни?

– Когда попадаешь туда и начинаешь жить в этой среде, глубже понимаешь самих людей и их взгляды на жизнь. И мне не нравятся эти взгляды на жизнь. Ну и само пребывание в чужой среде тоже играет роль. Уверен, если обычного бельгийца вдруг забросить в Украину, то через некоторое время он тоже уверенно скажет: "Хочу жить в Бельгии".

Когда будет действительно приличное трансферное предложение, "Гент" точно отпустит меня – я полностью доверяю клубу

– Переподписание контракта с "Гентом" осенью – это новый уровень доверия между тобой и клубом?

– На самом деле, это произошло уже довольно давно, летом, просто об этом никто не знал. Да, это большое доверие. Кроме того "Гент" заинтересован в моем прогрессе в перспективе хорошего трансфера – клуб об этом прямо говорит мне. Поэтому когда будет действительно хорошее предложение по трансферу, "Гент" 100 процентов отпустит меня, тут уж я полностью доверяю клубу.

– В этом плане уже сформированы четкие договоренности, которые при определенных условиях автоматом будут воплощены в жизнь?

– Да, 100 процентов. Правда, очень сложно сказать, что это осуществится зимой. Сейчас "Гент" выступает на всех фронтах (разговор состоялся еще до вылета из Кубка Бельгии в 1/8 финала от "Шарлеруа" (0:1). – прим. авт.). В таком свете клубу глупо отпускать меня зимой, поэтому между нами есть определенная договоренность, что, скорее всего, я останусь в "Генте" до конца сезона. Но, как я говорил выше, могут быть и предложения, от которых сложно отказаться.

С 21 голом в активе Роман Яремчук вполне может стать лучшим бомбариром Бельгии в сезоне

С 21 голом в активе Роман Яремчук вполне может стать лучшим бомбариром Бельгии в сезоне

– История с проблемным трансфером Малиновского из "Генка" не накладывает отпечаток на взаимоотношения с бельгискими клубами?

– Подобные вещи в процессе трансферов происходят у многих футболистов. Не думаю, что это была какая-то трагедия, и уверен, что Руслан остался в хороших отношениях с "Генком". Я был на матче "Генка", и видел отношение их болельщиков к Руслану – везде висят баннеры с ним, есть уважение и память о его вкладе в добытое чемпионство.

– "Генту" сейчас реально взять чемпионство?

– Да, нам это по силам. Думаю, нас ожидает очень интересный сезон в целом и его концовка. Главное – избежать спада и не терять очков. Как я говорил ранее, надо к каждому матчу подходить и относиться правильно, а также брать побольше очков на выезде. Многие команды играют по-разному на своем и чужих полях, и на собственных стадионах могут преподнести сюрприз и нам, и "Брюгге", и другим. На выезде очень сложно.

– Что скажешь о легендарной бельгийской системе чемпионата с плей-офф?

– Очень классная система. Реально и интересная, и способствует повышению интереса благодаря интриге и борьбе до последнего. На матчах плей-офф всегда забиты трибуны и особая атмосфера на стадионах. Хотелось бы, чтобы такая система была и в Украине – это только положительно повлияло бы на украинский футбол, помогло бы игрокам расти.

– Как относишься к возможному объединению чемпионатов Бельгии и Нидерландов?

– Было бы круто. Это может получиться одна из топ-лиг мира, куда бы стремились попасть игроки из когорты лучших. Ведь это может быть замечательный турнир с массой сильных команд.

В Бельгии часто не понимают, почему в Украине сложилась такая ситуация с Россией. Говорят: "Как это, чтобы Нидерланды сейчас пришли к нам и забрали Гент?"

– В Лиге Европы есть предпосылки для сенсации "Гента"?

– Как по мне, не стоит думать о подобном и надеяться на что-то большое. В первую очередь перед нами стояла задача "выйти из группы", а теперь есть цель пройти как можно дальше. Сейчас в Лигу Европы еще спустится немало команд из Лиги чемпионов, и в плей-офф будет совсем другой уровень.

– В начале сезона ты просто ворвался в квалификацию ЛЕ, забив 4 гола в 3-х матчах. Была особая жажда еврокубков?

– Да, в этом сезоне хотелось играть уже именно в групповом турнире. В прошлых сезонах я не имел возможности играть в еврокубках, но на третий было уже пора.

– И здесь "Генту" в соперники по группе выпала "Александрия"... История явно для кино – в своем первом полноценном еврокубковом сезоне сыграть против своей бывшей команды?

– Конечно, где-то и я посмеялся, особые были эмоции насчет "Александрии". Но не хотелось играть против нее, ведь это сложный соперник. Александрийцы прекрасно идут в УПЛ, а в Лиге Европы абсолютно всем дают бой. К тому же, "Александрия" еще и принимала нас в моем родном Львове – точно, что история для кино.

"Александрии" в Лиге Европы Роман Яремчук пока не забивал

"Александрии" в Лиге Европы Роман Яремчук пока не забивал

– После жеребьевки группового турнира в "Генте" все сразу бросились к тебе?

– Да, расспрашивали, что это за команда, что к чему, далеко ли в Украине война от Львова ...

– Насколько в "Генте" интересуются ситуацией в Украине и войной в Донбассе?

– Интересуются, регулярно спрашивают о том, что происходит сейчас или состоялось раньше, почему так сложилось. Ну и вообще – что произошло и почему Украина воюет? И начинаешь объяснять, ведь это хорошо, когда люди интересуются и хотят разбираться.

И когда объясняешь, люди действительно поражаются, говорят типа: "Мы думали, там все иначе и другие причины". Люди ходят просто в другой реальности. Многие просто не могут воспринять такое, говорят: "Как это, чтобы Нидерланды сейчас пришли к нам и забрали Гент или Остенде? Такого не может быть". Поэтому приходится объяснять и доказывать на примерах.

– А руководство клуба затрагивало этот вопрос, например, когда ты едешь в сборную, или накануне поездки в Украину на игру с "Александрией"?

– Первые разы, когда ехал в сборную, меня спрашивали, как далеко мы будем от зоны боевых действий, насколько опасно в том или ином городе и т.п. Это трудно понять, когда в воюющей стране в Киеве и даже Мариуполе люди живут нормальной жизнью, а украинская армия все контролирует.

– Встречается заблуждение о "гражданской войне в Украине"?

– Нет, все понимают в целом, что к чему – кто залез, куда залез и для чего залез. И понимают, кто именно это делает. О ситуации в Украине, кстати, довольно часто рассказывается в бельгийских новостях.

– То есть, Украина в Бельгии достаточно известна?

– Да, бельгийцы немало знают об Украине, в новостях часто появляется сюжеты, и известные темы на слуху.

– Почему после жеребьевки Лиги Европы сравнил "Александрию" именно с "Антверпеном"?

– Мне кажется, что это почти одинаковые команды одного уровня, у обоих – давно сформирован и хорошо сыгранный коллектив.

– А Александрию-город можно сравнить с каким-то городом в Бельгии?

– Это немного смешно – делать такое сравнение. Нет в Бельгии таких городов. По масштабу есть, конечно, но по сути это большая разница.

– В группе ЛЕ пока забиваешь только "Вольфсбургу" ...

– Ничего, и особенно без разницы, кому именно забиваешь. Главное, что есть общий результат. И хорошо "прибили" их на выезде.

Честно говоря, перед матчем с Португалией трудно верилось, что может сработать идея с моим выходом ближе к флангу. Но Шевченко попросил довериться

– Как в "Генте" отпускают в сборную? Сейчас в Европе много клубов, особенно из элиты, "со скрипом" отпускают своих игроков в сборные ...

– Нет, в "Генте" как раз гордятся и ценят возможность своих игроков играть за сборные. Ведь для клуба – это престиж. Если футболист "Гента" покажет себя на международной арене, это новая возможность для популярности клуба.

– В клубе поздравляли с выходом на Евро?

– Да, и это тоже очень приятно, ведь на тот момент я был единственным футболистом "Гента", кто со своей сборной вышел на Евро, обойдя Португалию.

Роман Яремчук забил один из четырех своих мячей за сборную в квалфикации Евро-2020

Роман Яремчук забил один из четырех своих мячей за сборную в квалфикации Евро-2020

– Сейчас, уже после завершения квалификации Евро, еще кто-то есть кроме тебя?

– Еще у Гиорги Чакветадзе с Грузией есть шанс попасть на Евро через плей-офф Лиги наций. Ясно, что французы тоже будут на ЧЕ, но у нас нет сборников (на самом деле, еще с "Гента" на Евро поедет 32-летний защитник Микаэль Лустиг из Швеции, которая вышла на чемпионат со 2-го места в группе. – прим. авт.).

– Квалификацию на Евро-2020 с попаданием туда можно назвать "сказкой" для тебя?

– Думаю, да. Главный фактор нашего успеха? Тренер, ведь отношение Андрея Шевченко к футболу и к самому коллективу просто поражает. Все прониклись его идеями, и сейчас воплощают их в жизнь.

– Какое изменение (изменения) самой сборной за это время поразили больше всего?

– Я появился в команде, когда сборная начала здорово играть и показывать очень хороший футбол. Да, были моменты и с критикой команды или тренера, но я пришел и сам понял: "У нас классная команда – почему бы нам не показать что-то весомое в Лиге наций и квалификации ЧЕ?" В результате 1-е место в группах Лиги наций и отбора на Евро.

– Ты играешь в свой футбол как в "Генте", так и в сборной? Или приходится подстраиваться под различные роли на поле?

– Конечно, в этом случае я – два разных футболиста. В сборной уровень футбола намного выше, а также другая концепция. Надо подстраиваться под это и под партнеров в сборной. Здесь я должен быть чистым "страйкером", киллером – меньше с мячом, но максимально использовать свои шансы и создавать моменты. А в "Генте" я больше с мячом, врываюсь в зоны, у команды совсем другой стиль игры.

– Когда в домашнем матче с Португалией вы с Ярмоленко вышли в два форварда, но с акцентом на фланги, а Марлос был "фальшивой девяткой" – как это воспринялось?

– Сначала такая задумка была несколько неожиданной для нас, игроков, и мы готовились к этому все 3 дня после Литвы перед Португалией. По 5-6 часов были теория-видео одно за другим, затем тренировки.

Честно говоря, до матча трудно верилось, что это может сработать, была какая-то неуверенность – на таком уровне я должен сыграть слева, против Португалии и Семеду, под давлением трибун... Но тренер сказал: "Просто доверься мне, все получится", и в результате все сработало. Хотя кто знает, как бы все сложилось, не забей я тогда в начале матча.

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– Сам помнишь матч в Украине, на котором было 70 000 человек или около того?

– Нет. Возможно, "Динамо" - "Челси" в 2015-м в Лиге чемпионов... А если заглядывать еще в детство, то вспоминается матч Украина - Германия в 2000-м, когда за немцев играл еще Оливер Кан. Мы с отцом тогда приезжали в Киев именно на этот матч, и тогдашний ажиотаж поражал меня.

– Для тебя сейчас какой лучший матч за сборную – в Киеве против Португалии или во Львове против Сербии?

– Думаю, это два таких матча, которые останутся в памяти на всю жизнь. Во Львове против Сербии был первый гол за сборную, ну а Португалия есть Португалия, тем более с таким успехом. Это очень круто, когда ты можешь обыграть Роналду.

Роман Яремчук

Роман Яремчук

– Во время матча во Львове на трибунах твой отец очень расчувствовался, попав в объективы многих камер...

– Тогда он очень переживал за меня, и всегда переживает, хочет, чтобы я достиг в жизни чего-то действительно весомого. Поэтому и были такие эмоции. И мне было очень приятно, ведь он тоже приложил много усилий к моим успехов, чтобы я зацепился в футболе и нашел себя.

– Сейчас отец дает постоянно советы? Тот период в жизни уже прошел?

– Есть вещи, которые он мне советует и сейчас. Бывают периоды, когда мы говорим фактически каждый день, и эти вещи помогают посмотреть на футбол с другой стороны. Очень классно иметь отца, который разбирается в футболе.

– Как форвард форварду, Шевченко дает какие-то советы?

– Да, на каждом сборе подсказывает мне что-то новое, дает реально очень ценные советы. Это очень здорово, когда ты можешь поучиться у такого тренера как Андрей Шевченко, который был форвардом экстра-класса.

Смотря с игровой точки зрения, хотелось бы сыграть с Россией

– Какие ожидания от самого Евро-2020?

– Не буду сейчас бросаться громкими словами. Хочется, чтобы команда проявила себя, и чтобы Украина гордилась своей сборной. Чтобы у страны в нынешних реалиях появился маленький праздник, который принесет радость.

– После Португалии слова о России как-то повлияли на твой статус или отношения в Европе?

– Нет, здесь больше "поговорили и забыли", слова остались просто словами. Не надо из этого делать что-то необычное. Я уже говорил ранее, что не хотел обидеть кого-то таким образом. И вообще вышло стечение обстоятельств, что примером была взята именно сборная России – здесь могла быть названа и другая команда. Просто Россия играла за день до нашего матча с Португалией, мы смотрели поединок Россия - Шотландия, потом еще запомнилась пресс-конференция. Вот и сложилась такая картинка.

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– В "Генте" как-то отреагировали на тот своеобразный скандал?

– Нет, дела сборной – это дела сборной. В клубе работа продолжилась как обычно.

– На Евро Украина не сможет пересечься с Россией до 1/2 финала. На твой взгляд, верный подход, или можно было бы и сыграть?

– Считаю, можно было бы и сыграть. Хотя на 100 процентов сложно сказать, но по большому счету – почему нет? Главное понимать, как это будет с болельщиками. Ведь здесь вопрос в первую очередь в отношении не команд, а фанатов – как избежать провокаций и других инцидентов? А чисто в футбольном плане, то можно было бы сыграть против команды России.

– То есть, с игровой точки зрения хотелось бы получить таки матч?

– Наверное, да. Но уже как сложится, надо доходить до полуфинала начала.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
чемпионат Бельгии Евро-2020 Российско-украинский конфликт Лига Европы
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Бельгия Гент
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сколько интересно заплатили за это интервью?
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Хо Хол
Хо Хол
#висьмирснами
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